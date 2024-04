L’association AWARE présente l’exposition « Maât and the tears of God » de Gaëlle Choisne à Roubaix Espace Croisé – Centre d’art contemporain Tourcoing, mercredi 3 avril 2024.

L’association AWARE présente l’exposition « Maât and the tears of God » de Gaëlle Choisne à Roubaix Espace Croisé – Centre d’art contemporain Tourcoing 3 – 7 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-03 14:00

Fin : 2024-04-07 18:00

Gaëlle Choisne présente « Maât and The Tears of God » à l’Espace Croisé à Roubaix. 3 – 7 avril 1

Gaëlle Choisne présente Maât and The Tears of God à l’Espace Croisé à Roubaix.

Comme le titre l’indique, il est question de mythologie égyptienne. Maât est la

déesse de l’harmonie cosmique, de l’équilibre et de la justice. Il est ainsi question de

rééquilibrage des imaginaires et du pouvoir réparateur des narrations alternatives.

Gaëlle Choisne déploie, dans cet ancien couvent néogothique des Clarisses, ce

qu’elle nomme des « tactiques compensatoires ». Ce pharaonisme gothique

accueille en son sein les pièces Backroom, Tears of God, AURA/ARUA, SafeSpace,

Love is Healing – Yeshua. Selon Chateaubriand : « Les Grecs n’auraient pas plus aimé

un temple égyptien à Athènes, que les Égyptiens un temple grec à Memphis. » Il

aurait aujourd’hui de quoi défaillir face à la proposition de Gaëlle Choisne : un

temple égyptien à Roubaix, un couvent néogothique en Haïti.

Espace Croisé – Centre d’art contemporain 2 rue de Wasquehal Tourcoing 59200 Nord