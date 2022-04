L’association Atelier Couleurs d’Autan fête ses 10 ans ! Ferme de Cinquante Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

L’association Atelier Couleurs d’Autan fête ses 10 ans ! Ferme de Cinquante, 7 mai 2022, Ramonville-Saint-Agne. L’association Atelier Couleurs d’Autan fête ses 10 ans !

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Ferme de Cinquante

Profitez d’une balade le week-end du 7 et 8 mai 2022 de 10h à 18h pour venir voir l’association Atelier Couleurs d’Autan. Découvrez des peintures, sculptures, pastels et photos et discutez avec les artistes aux styles et techniques variés. Pour toutes informations contactez le 06.86.21.54.80 ou par mail : [couleursdautan@gmail.com](mailto:couleursdautan@gmail.com)

Entrée libre, grand public.

À l’occasion des 10 ans de l’association, une exposition aura lieu à la ferme de Cinquante les 7 et 8 mai 2022. Ferme de Cinquante Parc de Cinquante chemin de Manges-Pommes Ramonville saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Ferme de Cinquante Adresse Parc de Cinquante chemin de Manges-Pommes Ramonville saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Ferme de Cinquante Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Ferme de Cinquante Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

L’association Atelier Couleurs d’Autan fête ses 10 ans ! Ferme de Cinquante 2022-05-07 was last modified: by L’association Atelier Couleurs d’Autan fête ses 10 ans ! Ferme de Cinquante Ferme de Cinquante 7 mai 2022 Ferme de Cinquante Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne