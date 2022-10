L’ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE FÊTE SES 30 ANS ! Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges L’association Agir Ensemble fête ses 30 ans d’existence le 5 novembre 2022 à l’espace Cours d’Epinal

Au programme :

– Des concerts

– Des spectacles

– Expositions : rétrospective des 30 années de l’association et des 25 années de chantier de solidarité internationale

– Atelier de sérigraphie en partenariat avec l’association le 46

– Maquillage à paillettes bio

– Stand témoignage vidéo

– Vente d’artisanat

– Petite restauration et buvette Plus d’infos au 06 89 14 17 93 ou sur l’évènement facebook : https://fb.me/e/1M4Wntn7f +33 6 89 14 17 93 https://associationagirens.wixsite.com/epinal @chloéBourel

