du jeudi 24 mars au jeudi 21 avril à Gymnase de la Bouletterie,

Cette technique de Qi Gong en mouvement permet d’amplifier et d’équilibrer la circulation du Qi dans le corps pour apporter vitalité et longévité. Elle est aussi particulièrement recommandée pour les personnes souffrantes (hypertension, douleur aux lombaires, troubles cardiovasculaires ou digestifs, affections respiratoires…

Entrée libre venez directement au cours

Reconnu pour ses bénéfices sur l’équilibre, la mémoire, les fonctions respiratoires, digestives, cardio-vasculaires, articulaires, musculaires et nerveuses, le bien-être émotionnel, mental et corporel Gymnase de la Bouletterie, 24 Rue Pitre Grenapin Saint-Nazaire La Bouletterie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:00:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-31T18:00:00 2022-03-31T19:00:00;2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-21T18:00:00 2022-04-21T19:00:00

