Le samedi 20 mai 2023

de 20h00 à 22h30

.Public adultes. payant Pré-ventes : 37.40 EUR

Lasso, référence de la pop latino-américaine vous donne rendez-vous le samedi 20 mai à 20h au Pan Piper ! L’auteur-compositeur-interprète vénézuélien Lasso parcourt à nouveau le monde lors de sa nouvelle tournée mondiale 2023, créant des chansons inédites et revivant ses meilleurs succès avec ses fans. Avec 10 ans d’expérience, Lasso est devenu l’une des références de la musique pop latino-américaine. Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://pan-piper.com/live/events/lasso/ https://web.digitick.com/lasso-le-pan-piper-paris-20-mai-2023-css5-panpiper-pg101-ri9439401.html

