LASSITUDE – La classe de Julian Rosefeldt Goethe-Institut Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LASSITUDE – La classe de Julian Rosefeldt Goethe-Institut Paris, 3 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 03 mars 2022 au dimanche 22 mai 2022 :

gratuit

Julian Rosefeldt, réalisateur du film Manifesto avec Cate Blanchett est professeur d’art des nouveaux médias à l’Académie des beaux-arts de Munich. Alors que la société sort doucement du long hiver de la pandémie, il explore avec ses élèves le phénomène de la fatigue printanière à travers de performances, d’installations et de travaux vidéo. Avec des œuvres de Bon Alog, Dominik Bais, Julian Billmair & Leo Rothmoser, Pierre-Yves Delannoy, T.J. Gavin, Vincent Hannwacker, Eunju Hong, Mauricio Hölzemann, Ilaria Igliani, Manuela Illera, Vanessa Ivan, Essi Pellikka, Mara Pollak, Chaeeun Lee, Isu Kim Lee, Rosa Luckow, MarinA, Julian Rabus, Santiago Archila Salcedo, Anina Stolz, Justin Urbach, Tatjana Vall, Qiao Wan, Marie Jaksch, Jonas Yamer et Jianling Zhang. En partenariat avec Rencontres Internationales Paris/Berlin Goethe-Institut Paris 17 Avenue d’Iéna, Paris, France Paris 75116 Contact : Date complète : Lassitude © Eunju Hong

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Goethe-Institut Paris Adresse 17 Avenue d'Iéna, Paris, France Ville Paris lieuville Goethe-Institut Paris Paris Departement Paris

Goethe-Institut Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

LASSITUDE – La classe de Julian Rosefeldt Goethe-Institut Paris 2022-03-03 was last modified: by LASSITUDE – La classe de Julian Rosefeldt Goethe-Institut Paris Goethe-Institut Paris 3 mars 2022 Goethe-Institut Paris Paris Paris

Paris Paris