Rencontre-conférence sur l’Assistance à la Maîtrise d’Usage ———————————————————– ### Avec Stéphanie Cagni de l’Atelier Pop Corn [L’atelier Pop Corn](https://www.atelier-popcorn.fr/) est une société coopérative – SCOP SARL – agissant dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Il accompagne les acteurs de la fabrique des territoires à repositionner les habitant.e.s, citoyen.ne.s au coeur des projets, dans une volonté d’encouragement, de formation et de sensibilisation au pouvoir d’agir de chacun et chacune. L’atelier Pop Corn propose des outils participatifs, pédagogiques interactifs sur-mesures pour répondre aux problématiques et enjeux donnés. **L’assistance à la maîtrise d’usage (AMU)** est avec l’ingénierie sociale participative, le coeur de métier de l’Atelier Pop Corn. L’équipe pluridisciplinaire accompagne par la médiation et la transmission, l’habitant-e / citoyen-ne et les acteurs de la ville vers un territoire davantage « dialoguant ». Un liant entre ceux qui décident, fabriquent le territoire et ceux qui l’utilisent, le vivent. Dans les processus de concertation, l’atelier Pop Corn anime des laboratoires d’idées, met en place, en amont ou en aval d’un aménagement urbain, d’une construction ou d’une éco-rénovation, des outils pédagogiques, des animations collaboratives et participatives basées sur les méthodes d’intelligence collective. L’atelier Pop Corn s’adresse à tous les citoyen-ne-s de 3 à 99 ans pour faire émerger des propositions constructives et favoriser la co-construction du cadre de vie à l’échelle d’un bâtiment de logements, de bureaux, d’équipements ou d’espaces publics. En 5 ans l’atelier Pop Corn a su construire de solides références en matière de participation citoyenne, tant auprès des adultes que des enfants, sur des projets neufs ou en réhabilitation/transformation. Une démonstration à chacune de leurs interventions de la nécessité de prendre le temps. Celui nécessaire à l’appréhension d’une histoire, d’un contexte, celui aussi indispensable pour construire la confiance. **Stéphanie Cagni** est diplômée en communication publique. Après près de 10 ans d’exercice entre collectivités locales et structures associatives, elle plonge dans l’univers de l’urbanisme et de l’architecture en 2011 à son arrivée à Lyon, côté maîtrise d’ouvrage puis maîtrise d’oeuvre. Impliquée activement dans un conseil de quartier lyonnais et dans diverses associations ou collectifs, elle fait le saut de l’entreprenariat en 2017. Membre fondatrice et coordinatrice durant 5 ans d’une association dédiée à la sensibilisation des enfants à l’urbanisme et l’architecture, elle porte au sein de l’atelier Pop Corn la question de la place des enfants dans le dialogue public et leur participation.

Rencontre-conférence avec Stéphanie Cagni de l’Atelier Pop-Corn

Hop Hop Hop Place Saint Jacques 25000 Besançon



