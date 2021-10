Lille Maison de quartier de Wazemmes Lille, Nord L’assiette solidaire Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

L’assiette solidaire Maison de quartier de Wazemmes, 21 octobre 2021, Lille. L’assiette solidaire

Maison de quartier de Wazemmes, le jeudi 21 octobre à 12:00

**ASSIETTE SOLIDAIRE // JEUDI 21 OCTOBRE** Venez partager une assiette solidaire chaque jeudi midi à la Maison de Quartier de Wazemmes ! Au menu: * Quiche lorraine * Moussaka * cake au chocolat **Inscription obligatoire au 03.20.54.60.80 ou sur place à l’accueil au 36, rue d’Eylau à Lille** Il n’y aura pas d’AS pendant les vacances scolaires (28/10 et 4/11). Venez partager une assiette solidaire à la Maison de Quartier de Wazemmes ! Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T12:00:00 2021-10-21T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison de quartier de Wazemmes Adresse 36, rue d'eylau, 59 000 lille Ville Lille lieuville Maison de quartier de Wazemmes Lille