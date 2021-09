Lille Maison de quartier de Wazemmes Lille, Nord L’assiette solidaire Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

**ASSIETTE SOLIDAIRE / JEUDI 30 SEPTEMBRE** L’équipe de l’atelier cuisine vous propose, jeudi 30 septembre : un velouté de poireaux en entrée, bœuf carottes en plat principal, puis une compote de pomme en dessert ! **Alors venez partager une assiette solidaire à la Maison de Quartier de Wazemmes !** **Inscription obligatoire au 03.20.54.60.80 ou sur place à l’accueil au 36, rue d’Eylau à Lille.**

