Maison de quartier de Wazemmes, le jeudi 23 septembre à 12:00

L’équipe de l’atelier cuisine vous propose un menu de rentrée : salade de fruits de mer, moules et potatoes puis un délicieux tiramisu à la fraise et au spéculoos en dessert ! Alors venez partager une assiette solidaire à la Maison de Quartier de Wazemmes ! ► Inscription obligatoire au 03.20.54.60.80 ou sur place à l’accueil au 36, rue d’Eylau à Lille

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T12:00:00 2021-09-23T14:00:00

