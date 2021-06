Lille Maison de quartier de Wazemmes Lille, Nord L’assiette solidaire Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

ASSIETTE SOLIDAIRE // JEUDI 10 JUIN Comme chaque jeudi midi, venez partager une assiette solidaire à la Maison de Quartier de Wazemmes ! Nous vous proposons toujours la formule « à emporter » mais si le temps se montre clément, nous installerons quelques tables à l’extérieur ! Vous pouvez venir récupérer vos plats dès 12h sur inscription au 03.20.54.60.80 ou [accueil@maisondequartierdewazemmes.info](mailto:accueil@maisondequartierdewazemmes.info) * Jeudi 17 juin, ne manquez pas l’assiette solidaire offerte par Le Biocabas ! Gratuit, inscription à l’accueil. L’assiette solidaire se fera uniquement sur place et non à emporter. Covid-19 : Les mesures sanitaires sont respectées afin de maintenir ce rendez-vous hebdomadaire et de garantir la sécurité et la santé de chacun.

Comme chaque jeudi midi, venez partager une assiette solidaire à la Maison de Quartier de Wazemmes ! Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d'eylau, 59 000 lille Lille Wazemmes Nord

