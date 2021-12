Palaiseau Médiathèque de Lozère Essonne, Palaiseau L’assiette anglaise de Lozère Médiathèque de Lozère Palaiseau Catégories d’évènement: Essonne

Médiathèque de Lozère, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:30

Partagez l’assiette anglaise de Lozère ! En apéritif : Dégustation de premières pages de romans anglais. En plat : À la sauce Quentin Blake, on plonge dans les livres de cet immense illustrateur anglais, également auteur à ses heures. En dessert glacé : Sophie (aux textes) et Julia (à la flûte), bibliothécaires, associent musique de Vivaldi et lecture de poésies sur le thème de l’hiver.

nombre limité de places disponibles

À la médiathèque de Palaiseau, les Nuits de la lecture 2022 prennent un accent « So British » Médiathèque de Lozère 58 rue du Moulin 91120 Palaiseau Palaiseau Lozère Essonne

2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T21:30:00

