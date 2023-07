Fête de Lasseubetat Lasseubetat, 23 juillet 2023, Lasseubetat.

Lasseubetat,Pyrénées-Atlantiques

En ce dernier jour de fêtes, le comité de Lasseubetat vous invite à :

11h : la messe et depôt de gerbe au monument aux morts

12h30 : vin d’honneur offert par la municipalité

13h : grillades – Au menu : grillade/ frites, fromage de chèvre, tarte aux pommes et café. Menu enfant disponible. Les repas sont sur réservation.

15h30 : jeux proposés par Jérémy au centre équestre.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 17:00:00. EUR.

Lasseubetat 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On this last day of festivities, the Lasseubetat committee invites you to :

11am: mass and wreath-laying at the war memorial

12:30 pm: vin d’honneur offered by the municipality

1pm: grilled meats – Menu: grilled meats with French fries, goat’s cheese, apple pie and coffee. Children’s menu available. Meals must be reserved in advance.

3:30 pm: games proposed by Jérémy at the equestrian center

En este último día de las fiestas, la comisión Lasseubetat le invita a :

11h: misa y colocación de una corona en el memorial de guerra

12:30 h: vino de honor ofrecido por el ayuntamiento

13 h: carne a la parrilla y patatas fritas, queso de cabra, tarta de manzana y café. Menú infantil disponible. Las comidas deben reservarse con antelación.

15.30 h: juegos con Jérémy en el centro ecuestre

An diesem letzten Tag der Feierlichkeiten lädt Sie das Komitee von Lasseubetat ein zu :

11 Uhr: Gottesdienst und Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal

12.30 Uhr: Ehrenwein, der von der Gemeinde angeboten wird

13 Uhr: Grillen – Auf der Speisekarte stehen: Grillfleisch/ Pommes frites, Ziegenkäse, Apfelkuchen und Kaffee. Kindermenü erhältlich. Für die Mahlzeiten ist eine Reservierung erforderlich.

15:30 Uhr: Von Jeremy vorgeschlagene Spiele im Reitzentrum

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn