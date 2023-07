Fête de Lasseubetat Lasseubetat, 22 juillet 2023, Lasseubetat.

Lasseubetat,Pyrénées-Atlantiques

En ce deuxième jour de fête, retrouvez dès :

19h : Ouverture de la salle

20h : Apéro et début du repas à la salle sur le thème du Pays basque animé par DJ Fiesta. Apéritif offert.

Au menu : Melon et jambon du pays, axoa de veau, fromage de brebis et gâteau basque.

Menu enfant (5 à 12 ans) : Melon et jambon du pays, saucisse pomme de terre et gâteau basque.

Repas sur réservation..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 23:30:00. EUR.

Lasseubetat 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On this, the second day of the festival, you’ll find from :

7pm: Hall opening

8pm: Aperitif and start of the Basque-themed meal in the hall, hosted by DJ Fiesta. Aperitif offered.

Menu: Melon and local ham, veal axoa, ewe’s milk cheese and Basque cake.

Children’s menu (5 to 12 years): Melon and country ham, potato sausage and Basque cake.

Meals on reservation.

En este segundo día del festival, encontrará desde :

19h: Apertura de la sala

20:00 h: Aperitivo y comienzo de la comida vasca en la sala, con DJ Fiesta. Aperitivo ofrecido.

Menú: Melón y jamón de la tierra, axoa de ternera, queso de oveja y pastel vasco.

Menú infantil (de 5 a 12 años): Melón y jamón del país, chorizo de patata y pastel vasco.

Comidas previa reserva.

An diesem zweiten Tag des Festes finden Sie ab :

19h: Öffnung des Saals

20 Uhr: Aperitif und Beginn des Essens im Saal mit dem Thema Baskenland, das von DJ Fiesta moderiert wird. Es wird ein Aperitif angeboten.

Auf dem Menü: Melone und Schinken aus dem Land, Kalbsaxoa, Schafskäse und baskischer Kuchen.

Kindermenü (5 bis 12 Jahre): Melone und Schinken aus dem Land, Kartoffelwurst und baskischer Kuchen.

Mahlzeiten auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn