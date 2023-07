Concert de Galaxy Lasseubetat, 21 juillet 2023, Lasseubetat.

Après avoir réalisé une prestation remarquée à Agnos, le groupe de « la folie Galaxy » s’est rendu à la maison de retraite oloronaise de l’Age d’Or pour une représentation spéciale. Un joli moment intergénérationnel, mêlant musique et théâtre, qui a été très apprécié des résidents. Ceux qui n’auraient encore jamais eu la chance de rencontrer cette troupe pleine de talent et de bonne humeur pourront les découvrir ce jour au village.

Horaires à confirmer..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 22:00:00. EUR.

Lasseubetat 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After a highly acclaimed performance in Agnos, the group « la folie Galaxy » visited the Age d’Or retirement home in Oloron for a special performance. It was a lovely intergenerational moment, combining music and theater, and was much appreciated by the residents. Those who haven’t yet had the chance to meet this talented and cheerful troupe will be able to discover them today in the village.

Schedule to be confirmed.

Tras su aclamada actuación en Agnos, el grupo « la folie Galaxy » se desplazó a la residencia de ancianos Age d’Or de Oloron para una actuación especial. Fue una maravillosa experiencia intergeneracional, que combinó música y teatro, y fue muy apreciada por los residentes. Aquellos que nunca hayan tenido la oportunidad de conocer a esta talentosa y alegre compañía podrán descubrirla hoy en el pueblo.

Horario por confirmar.

Nach einem bemerkenswerten Auftritt in Agnos besuchte die Gruppe « la folie Galaxy » das oloronaise Seniorenheim Age d’Or für eine Sondervorstellung. Ein schöner generationsübergreifender Moment, der Musik und Theater miteinander verband und von den Bewohnern sehr geschätzt wurde. Wer noch nie die Chance hatte, diese talentierte und gut gelaunte Truppe zu treffen, kann sie heute im Dorf entdecken.

Uhrzeit noch zu bestätigen.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Béarn