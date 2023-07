Fête de Lasseubetat Lasseubetat, 21 juillet 2023, Lasseubetat.

Lasseubetat,Pyrénées-Atlantiques

Les fêtes de Lasseubetat débutent ce vendredi :

A 20h30 : Ouverture Buvette

A 21h : Soirée musicale avec le groupe Galaxy, une chorale d’enfants d’Oloron Sainte-Marie.

25 enfants sur scène, un spectacle familial qui touchera tout le monde des plus jeunes aux plus âgés le temps de ce voyage musical dans l’insouciance des enfants.

Des chansons, des sketchs, des costumes, de la magie, de la bonne humeur, de l’humour, de la tendresse… un mélange d’émotions qui ne laisse jamais personne insensible.

Alors venez nombreux et laissez vous emporter par… « la folie Galaxy » !.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 23:30:00. EUR.

Lasseubetat 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Lasseubetat festivities begin this Friday:

8.30pm: Opening of the refreshment stand

9pm: Musical evening with the Galaxy group, a children’s choir from Oloron Sainte-Marie.

25 children on stage, a family show that will touch everyone from the youngest to the oldest during this musical journey into the carefree world of children.

Songs, sketches, costumes, magic, good humor, humor, tenderness… a mix of emotions that never leaves anyone unmoved.

So come one, come all, and let yourself be carried away by… « Galaxy Madness!

Las fiestas de Lasseubetat comienzan este viernes:

20.30 h: Apertura del bar

21.00 h: Velada musical con el grupo Galaxy, un coro infantil de Oloron Sainte-Marie.

25 niños en escena, un espectáculo familiar que conmoverá a todos, desde los más pequeños a los más mayores, durante este viaje musical al mundo despreocupado de los niños.

Canciones, sketches, disfraces, magia, buen humor, humor, ternura… una mezcla de emociones que nunca deja indiferente a nadie.

Vengan todos y déjense llevar por… « ¡La locura de las galaxias!

Die Feste von Lasseubetat beginnen diesen Freitag :

Um 20.30 Uhr: Eröffnung Buvette

Um 21 Uhr: Musikalischer Abend mit der Gruppe Galaxy, einem Kinderchor aus Oloron Sainte-Marie.

25 Kinder auf der Bühne, ein Familienspektakel, das alle berühren wird, von den Jüngsten bis zu den Ältesten, während dieser musikalischen Reise in die Unbeschwertheit der Kinder.

Lieder, Sketche, Kostüme, Zauberei, gute Laune, Humor, Zärtlichkeit… eine Mischung aus Emotionen, die niemanden unberührt lässt.

Kommen Sie also zahlreich und lassen Sie sich mitreißen von… « der Galaxy-Wahnsinn »!

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn