Concours de belote Maison Pour Tous, 28 avril 2023, Lasseube.

L’association des parents d’élèves de l’école de Lasseube organise ce jour un concours de belote.

Début des parties à 20h30.

De nombreux lots sont à gagner.

Buvette et gâteaux sur place (sucré et salé).

Inscriptions sur place, en ligne ou par téléphone.

Les fonds récoltés seront reversés à l’école pour le financement des sorties scolaires pour les enfants de l’école de Lasseube..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 . EUR.

Maison Pour Tous Rue Édouard Labat

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The association of the parents of the school of Lasseube organizes this day a competition of belote.

Games start at 8:30 pm.

Many prizes are to be won.

Refreshments and cakes on the spot (sweet and salty).

Registration on site, online or by phone.

The funds collected will be donated to the school to finance school outings for the children of Lasseube school.

La asociación de padres de la escuela de Lasseube organiza hoy un concurso de belote.

Las partidas comienzan a las 20.30 horas.

Habrá muchos premios.

Habrá refrescos y pasteles (dulces y salados).

Inscripciones in situ, en línea o por teléfono.

Los fondos recaudados se donarán a la escuela para financiar las salidas escolares de los niños de la escuela de Lasseube.

Die Elternvereinigung der Schule von Lasseube organisiert heute einen Belote-Wettbewerb.

Beginn der Partien um 20:30 Uhr.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen.

Getränke und Kuchen vor Ort (süß und salzig).

Anmeldungen vor Ort, online oder per Telefon.

Die gesammelten Gelder werden an die Schule gespendet, um Schulausflüge für die Kinder der Schule in Lasseube zu finanzieren.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme du Haut-Béarn