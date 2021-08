Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil L’Assemblée en avant première Saint-Julien-Chapteuil Saint-Julien-Chapteuil Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Chapteuil

L’Assemblée en avant première Saint-Julien-Chapteuil, 28 août 2021, Saint-Julien-Chapteuil. L’Assemblée en avant première 2021-08-28 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-28 21:00:00 21:00:00

Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire Venez découvrir et participer aux activités de l’Assemblée, votre futur tiers-lieu à Saint-Julien-Chapteuil. Entrée libre toute la journée. info@lassemblee-pop.org +33 4 71 08 70 14 https://lassemblee-pop.org/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Chapteuil Autres Lieu Saint-Julien-Chapteuil Adresse Ville Saint-Julien-Chapteuil lieuville 45.03615#4.06035