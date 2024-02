L’assemblée des amateurs de boule à neige Mucem Marseille 2e Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

L’assemblée des amateurs de boule à neige Mucem Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Mohamed El Khatib rassemble les principaux acteurs qui rendent vivant l’objet boule à neige.

Collectionneurs, amateurs, fabricants et conservateurs nous parleront de cet objet présent dans l’exposition Populaire ? Les trésors des collections du Mucem .



Mohamed El Khatib est l’artiste invité au Mucem pour la saison 2023. Tout au long de l’année, il apportera sa touche personnelle à la programmation du musée et nous parlera, pêle-mêle, de migrations pendulaires en Renault 12, d’une Leila Shahid actrice, de la vie secrète des vieux, et de la vie intérieure des gardiens de musée (entre autres surprises). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mucemlab@mucem.org

L’événement L’assemblée des amateurs de boule à neige Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille