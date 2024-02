L’Assemblade Rues autour de la Place du Champ de Foir Arnac-la-Poste, dimanche 25 août 2024.

L’Assemblade Rues autour de la Place du Champ de Foir Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Venez chiner au vide grenier et remplir vos paniers de bons produits des artisans et producteurs locaux présents lors de cette fête traditionnelle. Les enfants ne seront pas en reste et pourront se divertir lors des diverses animations prévues tout au long de la journée et sur les stands de la fête foraine. Possibilité de restauration sur place, buvette. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 09:00:00

fin : 2024-08-25 18:00:00

Place du Champ de Foire

Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.arnac87@gmail.com

