LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE – RECONSTITUTION XVEME
11 juin 2022

LASSAY, UNE HISTOIRE VIVANTE – RECONSTITUTION XVEME Lassay-les-Châteaux

2022-06-11 – 2022-06-12

Lassay-les-Châteaux Mayenne Lassay-les-Châteaux

Soldats en armes, paysans, artisans, nobles et chevaliers, retrouvez vous à Lassay pour revivre le XVe siècle. Présentation et démonstration des diverses facettes de la vie en ce milieu du XVe siècle: les arts martiaux, la chevalerie, l’éducation, et les jeux des enfants, l’hygiène, la vie familiale, les épices et la route de la soie, les pèlerinages, les petits métiers…Ouverture pour les scolaires le vendredi 10 juin.

Découvrez la vie au château de Lassay en 1469

chateaudelassay@free.fr +33 2 43 04 74 33 http://www.chateaudelassay@free.fr/

Lassay-les-Châteaux

