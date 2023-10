VIDE GRENIER DU 14 JUILLET Lassay-les-Châteaux, 14 juillet 2024, Lassay-les-Châteaux.

Lassay-les-Châteaux,Mayenne

Vide grenier dans les rues de Lassay.

2024-07-14 fin : 2024-07-14 17:00:00. .

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire



Flea market in the streets of Lassay

Mercadillo en las calles de Lassay

Flohmarkt in den Straßen von Lassay

Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire