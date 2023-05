JOURNEE DES PEINTRES DANS LA RUE, 4 juin 2023, Lassay-les-Châteaux.

La mairie de Lassay organise le traditionnel concours des pientres dans la rue.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire



The town hall of Lassay organizes the traditional contest of the pientres in the street

El ayuntamiento de Lassay organiza el tradicional concurso « pientres dans la rue

Das Rathaus von Lassay organisiert den traditionellen Wettbewerb « Pientres dans la rue »

Mise à jour le 2023-05-12 par eSPRIT Pays de la Loire