LASSAY EN 44

LASSAY EN 44, 8 mai 2022, . LASSAY EN 44

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-31 19:00:00 A la demande de l'Office de Tourisme Vallée de Haute Mayenne, les élèves de 4e du Collège Victor Hugo ont crée une exposition qui témoigne de la vie quotidienne des Lasséens pendant la Seconde Guerre Mondiale et à l'approche de la libération. Les collégiens ont rédigé des témoignages inspirés de faits réels et les ont accompagnés d'objets anciens. En vous promenant dans la ville, vous découvrirez ces lettres placées dans les vitrines d'une vingtaine de commerces de Lassay. Une exposition hommage à la population à découvrir à travers les vitrines des commerces de Lassay-les-Châteaux. +33 2 43 04 74 33

