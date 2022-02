LASS + LOVA LOVA EMB de Sannois, 25 mars 2022, Sannois.

EMB de Sannois, le vendredi 25 mars à 20:30

LASS LASS, c’est d’abord une voix qui détonne, d’une élégance rare, et dont on se souvient forcément. Qu’il chante sur une guitare acoustique, des cordes élégantes ou des productions plus house ou afropop, ici signées Bruno Patchwork (Voilaaa) et Raphael D’Hervez (Pongo), le flow et l’élégance de Lass vous arrachent au quotidien avec le sourire. Ce premier EP, plus qu’une carte de visite est une mappemonde miniature, un concentré d’histoires et de philosophie simple livré par une voix ahurissante. Formé dans les sound-systems de Dakar, LASS a grandi en se frottant aux sonorités afro-cubaines de l’orchestra Baobab et du Bembeya Jazz, dans les soirées de rhumba congolaise organisées par ses frères, avant de choisir le reggae et des artistes comme le regretté Garnett Silk. Il peut donc chanter sur du folk, du dancehall, du mbalax, de l’electro, (son tube avec Synapson, « Souba », cumule plus de 4 millions d’écoutes sur les plateformes, et « Toujours » avec Tim Dup n’est pas loin). « Ma voix, c’est mon instrument, je l’emmène où je veux ! Je suis arrivé à un point où les styles ne comptent pas. Et puis j’aime les défis, comme de poser mon chant typé « africain » sur un beat house très européen ». LOVA LOVA Wilfried Luzele, aka Lova Lova, évolue au sein de la scène culturelle alternative kinoise (République Démocratique du Congo) en tant que musicien et performeur. Son style musical est multiple, principalement rock, parfois punk et souvent inspiré de la musique traditionnelle congolaise. Il chante en lingala, en kikongo, en tshiluba et en français. Ses textes décrivent avec humour et intensité la vie urbaine de Kinshasa. Parfois, ses mots quittent le réel pour s’envoler vers des univers fantasmagoriques et des paysages délirants. Lauréat « InouÏs du Printemps de Bourges 2021 », son univers visuel a récemment été mis en valeur dans l’exposition “Kinshasa Chroniques” (Cité de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, 2020).

Dans le cadre du Festival PassWorld

