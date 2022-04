LASS (FESTIVAL RIO LOCO) Toulouse, 15 juin 2022, Toulouse.

LASS (FESTIVAL RIO LOCO) Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse

2022-06-15 18:30:00 – 2022-06-15 Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

10 EUR 10 35 Lass, c’est d’abord une voix. Une voix comme aucune autre. Ample, ronde, soyeuse, tantôt délicate et céleste, tantôt urbaine et exploisive. Qui trouve sa place partout où Lass la mène : sur les production hip-hop, électro, afropop, m’balax, typées house, racées jazz…

Portant en elle la fièvre des sound-systems de Dakar et des soirées dansantes organisées par les grands frères, là où le jeune Sénégalais a fait son éducation musicale. Mais aussi l’élégance des grands noms de la rumba congolaise et la prise de hauteur des chanteurs de reggae jamaïcains. C’est que l’art de Lass puise autant dans l’héritage séculaire des anciens (Ismaël Lô, Youssou N’Dour, Omar Pène) qu’il ne se tourne vers demain, épris d’espoir et de modernité. Lass, c’est aussi le mariage délicieux de la tradition acoustique (guitare, percus) avec la musique jouée live et de la programmation digitale, qui emporte sauvagement l’âme sur les dancefloors du monde entier. Des rives de Lyon, sa ville d’adoption, à ses rimes en wolof, Lass va au bout de ses rêves et bâtit son style, délibérément unique.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Lass, la voix de l’âme.

Lass, c’est d’abord une voix. Une voix comme aucune autre. Ample, ronde, soyeuse, tantôt délicate et céleste, tantôt urbaine et exploisive. Qui trouve sa place partout où Lass la mène : sur les production hip-hop, électro, afropop, m’balax, typées house, racées jazz…

Portant en elle la fièvre des sound-systems de Dakar et des soirées dansantes organisées par les grands frères, là où le jeune Sénégalais a fait son éducation musicale. Mais aussi l’élégance des grands noms de la rumba congolaise et la prise de hauteur des chanteurs de reggae jamaïcains. C’est que l’art de Lass puise autant dans l’héritage séculaire des anciens (Ismaël Lô, Youssou N’Dour, Omar Pène) qu’il ne se tourne vers demain, épris d’espoir et de modernité. Lass, c’est aussi le mariage délicieux de la tradition acoustique (guitare, percus) avec la musique jouée live et de la programmation digitale, qui emporte sauvagement l’âme sur les dancefloors du monde entier. Des rives de Lyon, sa ville d’adoption, à ses rimes en wolof, Lass va au bout de ses rêves et bâtit son style, délibérément unique.

Rendez-vous à la Scène Village du festival Rio Loco !

Rue Charles Laganne PRAIRIE DES FILTRES Toulouse

dernière mise à jour : 2022-04-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE