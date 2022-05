L’ASM XV fête ses 100 ans Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-06-04 – 2022-06-05

L'ASM XV fête ses 100 ans

2022-06-04 – 2022-06-05

Miramont-de-Guyenne
Lot-et-Garonne

10 EUR

L'ASM XV fête le temps d'un week-end le centenaire du club animé par MC Soleïado. Le samedi, il vous est proposé en début d'après-midi un tournoi de rugby à 5 au mouchoir et un repas moules frites en soirée. Le dimanche est sur invitation uniquement. Si vous n'avez pas encore reçu la vôtre, rapprochez vous du club.

+33 6 80 21 85 09

