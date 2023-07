Les Estivales : visite de l’Asinerie Les Marraignes L’Asinerie les Marraignes, 685 chemin des maisonnettes Saint-Jeure-d’Andaure, 11 juillet 2023, Saint-Jeure-d'Andaure.

Saint-Jeure-d’Andaure,Ardèche

Visite guidée et explicative : ânes gris de Provence, chèvres naines, moutons et poules. Coin pique-nique à disposition.

Réservation obligatoire.

2023-07-11 16:00:00 fin : 2023-07-13 17:30:00. .

L’Asinerie les Marraignes, 685 chemin des maisonnettes

Saint-Jeure-d’Andaure 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tour: Provence grey donkeys, dwarf goats, sheep and chickens. Picnic area available.

Reservations required.

Visita guiada: burros grises de Provenza, cabras en miniatura, ovejas y gallinas. Zona de picnic disponible.

Imprescindible reservar.

Geführte und erläuternde Tour: Graue Esel aus der Provence, Zwergziegen, Schafe und Hühner. Picknick-Ecke steht zur Verfügung.

Eine Reservierung ist erforderlich.

