EURL Les Paturins Lasfargues Prendeignes, 3 juillet 2023, Prendeignes.

Prendeignes,Lot

Venez nous visiter pour une fin d’après-midi gourmande ! Espace jeux pour les enfants, dégustation sur place, visite de la fromagerie (yaourts, fromages blancs, crème fraîche).

Lasfargues

Prendeignes 46270 Lot Occitanie



Come and visit us for a gourmet end of afternoon! Games for children, tasting on the spot, visit of the cheese factory (yoghurts, white cheeses, fresh cream)

Venga a visitarnos para disfrutar de un final de tarde gourmet Juegos para niños, degustación in situ, visita a la quesería (yogures, quesos blancos, crema fresca)

Besuchen Sie uns für einen leckeren Spätnachmittag! Spielbereich für Kinder, Verkostung vor Ort, Besuch der Käserei (Joghurt, Quark, Crème fraîche)

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Figeac