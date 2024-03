LASER GREEN ET SOIRÉE FLUO Salle des fêtes Chanac, samedi 23 mars 2024.

L’APEL de l’école publique de Chanac et C’Chouette animation organisent une après-midi laser green de 14h à 19h à la salle des fêtes de Chanac. Tarif 5€/personne. Buvette, crêpes et gâteaux sur place.

A partir de 22h, soirée dansante fluo avec DJ. 5€/personne. 1 boisson offerte à toutes les personnes qui viendront déguisées en fluo.

Infos au 06 11 29 44 05 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes Place de la fontaine du curé

Chanac 48230 Lozère Occitanie

