Pour Halloween, Vallée Aventure vous propose une nouvelle aventure ! Un tournoi de Laser Game en Extérieur et en Nocturne. (3h d’animation). Venez vous amuser avec vos amis, votre famille ou vos collègues à l’occasion de ce tournoi de Laser Game en Extérieur en Nocturne. Equipe de 5 joueurs maximum (pour tous à partir de 8 ans). Si vous êtes juste 2 ou 3, pas de soucis, nous formerons des équipes homogènes le jour même. Vous évoluerez dans un espace boisé de plus de 1000 ㎡ en bordure de l’étang de la Vallée. Profitez de 3 heures d’animation en plein air et d’un lieu de convivialité pour se réchauffer autour d’une boisson ou d’une friandise. Venez déguisés, ce sera encore plus FUN !

Voir http://www.valleeaventure.fr/

Laser Game en Extérieur et en Nocturne à l'étang de la Vallée, Combreux
Dimanche 31 octobre 2021, 16:00-19:00

