Laser Game en forêt Burnhaupt-le-Haut

Haut-Rhin

Laser Game en forêt Burnhaupt-le-Haut, 20 mars 2022, Burnhaupt-le-Haut. Laser Game en forêt Burnhaupt-le-Haut

2022-03-20 14:00:00 – 2022-03-20 16:00:00

Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin Burnhaupt-le-Haut EUR Pour fêter l’arrivée des beaux jours, l’Acropark de Burnhaupt-le-haut vous propose de découvrir une nouvelle activité : le Laser Game en forêt. 3 séances de 15 minutes de 10 personnes maximum Départ à 14h / 15h / 16h Tarif préférentiel : 5€/personne Les gagnants de chaque partie gagnerons = 15 places offertes pour adultes et enfants. Pour fêter l’arrivée des beaux jours, l’Acropark de Burnhaupt-le-haut vous propose de découvrir une nouvelle activité : le Laser Game en forêt.

3 séances de 15 minutes de 10 personnes maximum

Départ à 14h / 15h / 16h

Les gagnants de chaque partie gagnerons = 15 places offertes pour adultes et enfants.

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

