Laser game

du lundi 12 juillet au samedi 21 août

Respecter le protocole sanitaire Ouvert pour les 11 ans et plus Chaussures fermées obligatoires

Gratuit. Inscription obligatoire .

Le jeu consiste à mener une bataille fictive entre les différents participants qui sont équipés d’une arme factice . Chatellerault,Parc du Verger Chatellerault, avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault La Renaitrie Vienne

