Laser Game au fort de Condé

2022-04-15 – 2022-04-15 19 Affrontez-vous au pistolet laser dans les galeries du fort.

En partenariat avec le Parc de Coupaville.

Tarifs (réservation obligatoire) : entrée du fort (adultes 6.50 €, 8-18 ans 4 €, gratuit pour les – de 8 ans)

+ supplément de 8 € pour 30 min ou 15 € pour 1h / par personne Affrontez-vous au pistolet laser dans les galeries du fort.

