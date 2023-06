Visite guidée et Brunch à Lasécu ! Lasécu Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Visite guidée et Brunch à Lasécu ! Lasécu Lille, 11 juin 2023, Lille. Visite guidée et Brunch à Lasécu ! Dimanche 11 juin, 11h00 Lasécu Sur réservation Venez prendre votre brunch à Lasécu et assister à une présentation de l’exposition « Le détissage de l’arc-en-ciel » par François Andes !

Sur réservation uniquement par HelloAsso : https://www.helloasso.com/…/evenem…/brunch-expo-a-lasecu Lasécu 26 rue Bourjembois 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03 20 47 05 38 http://www.lasecu.org https://www.facebook.com/lasecu.lille;https://www.artotheque-lasecu.org/oeuvres.html;https://www.instagram.com/laseculille/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/…/evenem…/brunch-expo-a-lasecu »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lasecu.org »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/evenem…/brunch-expo-a-lasecu »}] Lasécu est un lieu dédié à l’art contemporain, implanté au coeur du quartier de Fives.

L’association propose gratuitement des expositions tout au long de l’année et est aussi une artothèque, i.e. un lieu dédié au prêt gratuit d’oeuvre d’art ! Accessible en Métro – Accessibilité PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T11:00:00+02:00 – 2023-06-11T14:00:00+02:00

