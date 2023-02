Exposition – Katia Monaci Lasécu Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Exposition – Katia Monaci 18 mars – 28 avril Lasécu

Entrée libre » Ma pratique du dessin se manifeste pour une grande part dans le carnet. Stylo, encre, feutre, crayon, collage. J’expérimente, je cherche. Au départ, le carnet et le dessin étaient associés aux voyages. Le carnet fût aussi le livre d’or de mes expositions personnelles. Je le plaçais dans l’espace d’exposition, les visiteurs pouvaient y laisser leurs mots parmi mes pages dessinées. Maintenant il est pour moi un voyage à part entière. Une déambulation, une exploration. Il se déploie dans le temps. Le carnet existe pour lui-même. Les dessins ne sont pas préparatoires. Ils ne « serviront » pas. Ils sont un cheminement. J’aime la spontanéité et la légèreté que le dessin et le carnet me permettent. C’est une forme plutôt modeste. Le papier, le petit format, les imperfections… »

Lasécu 26 rue Bourjembois, 59800 Lille

