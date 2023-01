Exposition – « Double Fond » de Sarah Van Melick Lasécu, 14 janvier 2023, Lille.

Entrée libre

L’exposition « Double Fond » de Sarah Van Melick se tiendra du 14 janvier au 11 mars 2023 à Lasécu. handicap moteur mi

Lasécu 26 rue Bourjembois, 59800 Lille Fives Lille 59000 Nord Hauts-de-France Accessible en Métro (Fives) – Accessibilité PMR

03 20 47 05 38 http://www.lasecu.org/ http://www.facebook.com/lasecu.lille;https://www.instagram.com/laseculille/ Lasécu est un lieu dédié à l’art contemporain, implanté au cœur du quartier de Fives. L’association propose gratuitement des expositions tout au long de l’année et est aussi une artothèque, un lieu dédié au prêt gratuit d’œuvre d’art !

Sarah Van Melick développe un travail qui traite des notions d’identité et de métissage culturel. A travers des médiums comme la gravure et la photographie, l’écriture, la sculpture et l’installation l’artiste tisse des liens entre différentes strates : rencontres, langages, mémoires, impressions, matières. Elle essaie de faire naître des formes qui parlent de son assimilation de la culture maghrébine et musulmane.

Artiste, femme, anthropologue, épouse, souvent tout à la fois, Sarah Van Melick cherche à restituer cette rencontre perpétuelle avec l’Autre dans une monditalité. De ce cheminement naissent des formes claires et fortes, fragiles et délicates, à l’image de son vécu.



