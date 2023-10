Garush Melkoyan Lasécu Lille, 9 novembre 2019, Lille.

Garush Melkoyan 9 – 16 novembre 2019 Lasécu

Vernissage le vendredi 8 novembre à partir de 18h30 + repas »after » à 20h30 (réservation sur place)

« Garush Melkonyan a fait parti de la sélection (AN)SUITE #4 de 2017 présentée à Lasécu par Valérie Boubert et Michel Poitevin. Pour 2019 et dans la continuité du projet, cet artiste est mis à l’honneur pour une exposition personnelle sous le commisariat de Valérie Boubert.

Le travail de Garush Melkonyan réside dans un interstice où s’établit un dialogue entre la réalité et l’imaginaire. Il s’agit toujours d’installations, vidéos pour la plupart, qui se jouent de l’espace, de la perception, des contraintes et du langage.

Les vidéos de Melkonyan sont toujours liées à un dispositif scénique extrêmement précis et à un protocole propre à chacune. Ainsi The Interview (2017) met en scène deux femmes de taille réelle sur cinq écrans. Il y a quarante réponses et quarante questions mais celles-ci sont déroulées de manière aléatoire par un ordinateur. Un infini du possible s’ouvre alors, découlant parfois sur de l’absurde, dénonçant la surcharge et la confusion d’informations dans notre monde connecté parfois sur cette faille qui permet d’envisager un réel différent et plausible.

Si la politique ou l’actualité reviennent dans son travail, celui-ci ne se revendique pourtant pas comme militant. Il s’agit bien plutôt d’une réflexion sur le langage et sur la place de l’individu. Jeu avec des acteurs dans un lieu confiné, comme dans une télé-réalité, mise en scène de discours de politiciens américains ayant été accusés d’être immoraux, jingles de journaux télévisés américains déroulés à l’infini comme une symphonie déceptive, etc. : tous ces dispositifs tentent d’interroger le statut que l’on donne aux choses, principalement par le biais du langage, que l’artiste met en scène et décontextualise pour en faire autre chose qu’un simple vecteur de transmission du message. »

Anne-Sarah Bénichou

(extrait – Salon de Montrouge 2018)

Lasécu 26 rue Bourjembois lille Lille 59042 Lille Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-09T14:00:00+01:00 – 2019-11-09T19:00:00+01:00

2019-11-16T14:00:00+01:00 – 2019-11-16T19:00:00+01:00