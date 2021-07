L’ascension monumentale Escalier monumental, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Auch.

L’ascension monumentale

Escalier monumental, le samedi 18 septembre à 16:00

Avis aux sportifs ! L’Office municipal des sports de la Ville d’Auch, en collaboration avec l’association Oxygène 32 et en partenariat avec l’Office du Tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne, organise sa 2e édition de l’Ascension monumentale, course chronométrée de la montée de l’escalier monumental. Les meilleurs temps se qualifieront pour les phases finales qui auront lieu en fin d’après-midi. L’épreuve débutera à 17h. Un briefing rappelant les règles sera donné 10 minutes avant sur le lieu du départ. À côté de l’événement sportif, des animations culturelles et/ou sportives seront proposées avec restauration et buvette sur place.

Dès 16 ans (autorisation parentale nécessaire), certificat médical de moins d’un an obligatoire. 3 €, gratuit pour les spectateurs. Inscription en ligne jusqu’au 17/09 ou le jour même de 16h à 17h. Port du masque recommandé

Relevez le défi de cette course chronométrée et gravissez les marches jusqu’à la place Salinis !

Escalier monumental 32000 Auch Auch Gers



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T23:00:00