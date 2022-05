L’ASCENSION DU MONT RUDE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

L’ASCENSION DU MONT RUDE Brissac Loire Aubance, 26 mai 2022, Brissac Loire Aubance. L’ASCENSION DU MONT RUDE Saint Saturnin sur Loire Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance

2022-05-26 10:00:00 – 2022-05-26 Saint Saturnin sur Loire Rue du Mont Rude

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire 10h : trail découverte de 20 km environ

10h20 : trail découverte de 8 km environ

11h30 : éveil athlétisme en atelier

12h : courses jeunes

12h45 : remise des récompenses

3ème édition du défi Mont Rude : 500 m de montée chronométrée Prenez le départ de la 24ème édition dans une ambiance chaleureuse et familiale avec de nouveaux défis et un parcours redessiné ! associationmontrude@gmail.com http://www.asso-montrude.com/ 10h : trail découverte de 20 km environ

10h20 : trail découverte de 8 km environ

11h30 : éveil athlétisme en atelier

12h : courses jeunes

12h45 : remise des récompenses

3ème édition du défi Mont Rude : 500 m de montée chronométrée Saint Saturnin sur Loire Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Saint Saturnin sur Loire Rue du Mont Rude Ville Brissac Loire Aubance lieuville Saint Saturnin sur Loire Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance Departement Maine-et-Loire

Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brissac-loire-aubance/

L’ASCENSION DU MONT RUDE Brissac Loire Aubance 2022-05-26 was last modified: by L’ASCENSION DU MONT RUDE Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance 26 mai 2022 Brissac-Loire-Aubance maine-et-loire

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire