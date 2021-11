Nantes Manufacture Loire-Atlantique, Nantes L’ascenseur spatial : Mythe ou réalité ? Manufacture Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Tarif 8 €, réduit 6 €, Mineurs et membre de la SAN 5 €.

Tout public

Par Christophe BONNAL, expert senior à la Direction des Lanceurs du CNES.

L'ascenseur spatial fait couler beaucoup d'encre de par le monde, avec l'espoir de révolutionner l'accès à l'espace. Le concept n'est pas nouveau et remonte même à la fin du XIXe siècle. Mais est-il crédible ? Quelles sont les difficultés ? Comment les surmonter ? Le principe de l'ascenseur spatial et les différents défis qu'il pose donneront les éléments qui permettront à chacun de se projeter dans l'avenir…

