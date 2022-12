L’ASCENSEUR COSMIQUE L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France Catégories d’évènement: île de France

Tremblay-en-France

Le mercredi 15 mars 2023

de 10h30 à 11h30

Le mercredi 15 mars 2023

de 15h00 à 16h00

Tarif unique : 4 EUR

La Terre doit disparaître ! Du moins selon le conseil des planètes, qui en dresse un bilan annuel pour le moins mitigé. L’agent Mila, dont c’est la première mission, est ainsi envoyée chez nous pour activer le processus de disparition… En se faisant passer pour une écolière terrienne, elle croise la route d’Anatolie et Thiago. Les trois enfants vont bientôt avoir le sort de la planète bleue entre leurs mains. L’Ascenseur Cosmique place de manière positive la tolérance et l’acceptation de l’autre au centre du récit. Sauvons la Terre, mais avec le sourire ! Nos héros devront ainsi allier leurs compétences et mettre de côté leurs différences pour sauver la planète bleue. La question de l’urgence écologique est également évoquée en sous-texte du récit, sans en faire une fatalité, mais bien un défi commun à relever ensemble. La projection vidéo : Un écran géant diffuse les images animées de l’histoire. La bande-son : 8 artistes racontent le récit. Les personnages y sont interprétés par des comédiens et chanteurs confirmés. Auteurs Nicolas Pantalacci et Sébastien Rost Crédit illustration : Sébastien Rost Distribution Monsieur Lune : Chant et guitare acoustique Gaël Derdeyn : Violon, claviers et chant Cheveu : Basse, guitare, chant Alice Rabes : Claviers, chant L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m) Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)

Contact : https://www.lodeonscenejrc.com/concerts/l-ascenseur-cosmique-jeune-public/ https://www.facebook.com/events/723086959180202 https://www.facebook.com/events/723086959180202 https://www.lodeonscenejrc.com/billetterie-1/

