Randonnée René Knoll Vendredi 14 juillet, 08h30 Lascazères 15 € Entre les village de Hagedet, Lascazères, Villefranque, randonée pédestre

Rendez-vous à 8h30 à Villefranque,

Halte réconfort à Lascazères à 10h30;

Apéro à Hagedet à 12h

Déjeuner champêtre à 13h à Lascazères, animation musicale avec le grouep « Couleur Café »

Menu à 15 € Salade de l’été

Grillades

Fromage

Tarte aux fruits

Café

Vins de Madiran et de Gascogne

Inscriptions à la Mairie de Lascazères jusqu'au 11 juillet 2022 au 05.62.96.35.39

2023-07-14T08:30:00+02:00 – 2023-07-14T16:00:00+02:00

