14,70 € adulte visite guidée. 9,50 € -13 ans. Gratuit -5 ans. Gratuit animations extérieures et conférence. Entrée libre.

Il y a 40 ans, le célèbre fac-similé de la grotte de Lascaux ouvrait ses portes au monde entier… Venez revivre et célébrer avec nous cette fabuleuse aventure !

Venez découvrir notre expositon retraçant toute l’histoire de Lascaux II, de sa création en 1983 à nos jours.

Au programme de ces deux jours en plus de cette exposition :

– Atelier d’art pariétal en extérieur.

– Mini-conférences sur place.

– Exposition rétrospective en extérieure.

– Visite enrichie de la grotte.

Attention : animations pouvant être annulées suivant météo

Lascaux II 488 chemin de la Grotte, 24290 Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 51 95 03 https://www.lascaux-ii.fr/fr Lascaux II est la copie exacte en trois dimensions de la grotte de Lascaux, fermée au public depuis 1963. Il s’agissait, grâce à une prouesse technologique jusqu’alors inédite, de transmettre aux hommes d’aujourd’hui des messages vieux de 17 000 ans et de restituer à l’humanité une partie de l’héritage commun devenu inaccessible. Les deux galeries reproduites sont la « Salle des Taureaux » et le « Diverticul Axial », qui rassemblent 90% des peintures de Lascaux. Le travail réalisé par les plasticiens dans les années 1970 reproduit au centimètre près les peintures, rend parfaitement le volume de la cavité originale, le relief des parois, et plus étonnant encore, l’épiderme de la roche. Lascaux II ouvre ses portes le 18 juillet 1983.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Semitour – Ouverture de Lascaux II