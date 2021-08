Bordeaux Vivres de l'art Bordeaux, Gironde LASCAR CAPAC w/ La Mamie’s Vivres de l’art Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

LASCAR CAPAC w/ La Mamie’s Vivres de l’art, 28 août 2021, Bordeaux. LASCAR CAPAC w/ La Mamie’s

Vivres de l’art, le samedi 28 août à 16:00

[http://www.facebook.com/didao.lagouje](http://www.facebook.com/didao.lagouje)ttp://www.facebook.com/lamamies)qué, De ses basses puissantes, vous tremblerez. Les Vivres de l’Art, au coeur de leur jardin, Vous chouchouteront, cher(e)s ami(e)s girondins. L’énergie débordante des skeuds de La Mamie’s, Fera tomber culottes, débardeurs et chemises. A New York, Hong-Kong, Pattaya ou Paris, Ces gars-là nous font applaudir comme des otaries… LaGouje & Felight, les heureux papas du Lascar, Vous promèneront gentiment à bord de leur art-car. Une épopée à base de kicks puissants et de mélodie chaloupée, Afin de démarrer dignement cette teuf mouvementée. ▬▬▬▬▬▬ LINE UP ▬▬▬▬▬▬ ? La Mamie’s? ❤️ www.facebook.com/lamamies ? [https://soundcloud.com/lamamies](https://soundcloud.com/lamamies) ? Lascar Capac: LaGouje b2b Felight ? ❤️ www.facebook.com/didao.lagouje ?[https://soundcloud.com/la_gouje](https://soundcloud.com/la_gouje) ?[https://soundcloud.com/felight-flash](https://soundcloud.com/felight-flash)

10euros early bird – 12euros standard – 15 euros late

Musique electro Vivres de l’art 4 rue achard bordeaux Bordeaux Bacalan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T16:00:00 2021-08-28T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Vivres de l'art Adresse 4 rue achard bordeaux Ville Bordeaux lieuville Vivres de l'art Bordeaux