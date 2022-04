L’ASCAP Bonsaï club: exposition Bonsaï Balade en forêt 2022 Audincourt, 17 septembre 2022, Audincourt.

L’ASCAP Bonsaï club: exposition Bonsaï Balade en forêt 2022 Site Japy, salle de la filature Allée de la Filature Audincourt

2022-09-17 – 2022-09-18 Site Japy, salle de la filature Allée de la Filature

Audincourt Doubs Audincourt

EUR 5 100 bonsaï en condition d’exposition

Ainsi que de nombreux invités pour cette occasion:

– Niotte Prod – Romain Bresson. Artiste créateur métal vous présentera sa vision du bonsaï à travers ses œuvres. Un univers magnifique à découvrir absolument.

– Lilly Ofthewest illustratrice, qui a réalisé magnifiquement notre affiche vous fera découvrir son univers tout au long de ce week-end en réalisant des illustrations.

– François Chapuis, coutelier d’art, présentera son travail.

Et encore des stands de vente de matériel et bonsaï, une clinique bonsaï, et des conférences et visites guidées compléteront le tout.

Présence de boisson et de restauration sur place.

https://sites.google.com/view/ascapbonsaiclub

