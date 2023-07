Vide-greniers et vide-garages aux Vignals (Lascabanes) LASCABANES Lendou-en-Quercy, 23 juillet 2023, Lendou-en-Quercy.

Lendou-en-Quercy,Lot

Venez dénicher la bonne affaire ou la pièce manquante pour réparer votre véhicule lors du vide-greniers de la fête des Vignals..

2023-07-23 08:00:00 fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

LASCABANES Les Vignals

Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie



Come and find the bargain or the missing part to repair your vehicle at the Vignals Festival garage sale.

Ven y encuentra la ganga o la pieza que te falta para reparar tu vehículo en la venta de garaje durante el festival Vignals.

Auf dem Flohmarkt des Vignals-Festes können Sie nach Schnäppchen oder fehlenden Teilen für die Reparatur Ihres Fahrzeugs suchen.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT CVL Castelnau-Montratier