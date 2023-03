Academie de Printemps Lasalle Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes Lasalle Catégories d’Évènement: Gard

Lasalle

Academie de Printemps, 22 avril 2023, Lasalle Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes Lasalle. Academie de Printemps EUR 95 rue de la place Lasalle Gard

2023-04-22 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-26 20:00:00 20:00:00 Lasalle

Gard Lasalle Gard . EUR 10 Viv’ALTO ACADEMIE DE PRINTEMPS

A Lasalle en Cévennes (GARD) du 22 au 26 avril 2023

Concerts de musique classique et latino-américaine – Film documentaire – Classes de maîtres… mhb.vivalto30@orange.fr +33 6 76 21 32 20 https://vivaltoencevennes.jimdofree.com/ Lasalle

dernière mise à jour : 2023-03-22 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

Détails Catégories d’Évènement: Gard, Lasalle Autres Lieu Lasalle Adresse 95 rue de la place Lasalle Gard Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes Ville Lasalle Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes Lasalle Departement Gard Tarif EUR Lieu Ville Lasalle

Lasalle Lasalle Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes Lasalle Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lasalle office de tourisme mont aigoual causses cevennes lasalle/

Academie de Printemps 2023-04-22 was last modified: by Academie de Printemps Lasalle 22 avril 2023 95 rue de la place Lasalle Gard gard Lasalle Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

Lasalle Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes Lasalle Gard