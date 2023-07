Championnat de France de Motocross Las vignes Lauzerte, 2 septembre 2023, Lauzerte.

Lauzerte,Tarn-et-Garonne

L’association Lauzerte Moto Loisirs vous invite au championnat de France de Motocross qui aura lieu les 2 et 3 septembre 2023.

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . EUR.

Las vignes

Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie



The Lauzerte Moto Loisirs association invites you to the French Motocross Championship to be held on September 2 and 3, 2023

La asociación Lauzerte Moto Loisirs le invita al Campeonato de Francia de Motocross que se celebrará los días 2 y 3 de septiembre de 2023

Der Verein Lauzerte Moto Loisirs lädt Sie zur französischen Motocross-Meisterschaft ein, die am 2. und 3. September 2023 stattfinden wird

