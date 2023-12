Las trece Rosas Centre Paris’Anim Place des Fêtes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Las trece Rosas Centre Paris’Anim Place des Fêtes Paris, 14 décembre 2023, Paris. Le jeudi 14 décembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Sorti sur les écrans en 2007, ce film espagnol (VOSST français) Las trece rosas (d’Emilio Martinez Lararo) évoque avec sensibilité le destin tragique de 13 jeunes femmes de 18 à 29 ans, victimes de la répression franquiste, au sortir de la guerre civile. Un film fiction/réalité, basé sur des faits réels. notre dernière projection de l’année 2023, est chargée de beaucoup d’émotion. Militantes des Jeunesses Socialistes Unifiées (JSU), elles

participent activement à la lutte du camp républicain, mais sans commettre de

délits de sang. Arrêtées et emprisonnées à Madrid dans la prison pour femmes de

las Ventas après la victoire de Franco, elles sont jugées, condamnées

à mort par un tribunal militaire dans un procès expéditif et inique puis

fusillées ensemble au matin du 5 août 1939, contre le mur du cimetière

madrilène de Almudena. Liste des « treize

roses » Carmen Barrero Aguado (20 ans, modiste).

Martina Barroso García (24 ans, modiste).

Blanca Brisac Vázquez (29

ans, pianiste).

ans, pianiste). Pilar Bueno Ibáñez (27 ans, modiste).

Julia Conesa Conesa (19 ans, modiste).

Adelina García Casillas (19 ans, activiste).

Elena Gil Olaya (20 ans, activiste).

Virtudes González García (18 ans, modiste).

Ana López Gallego (21 ans, modiste).

Joaquina López Laffite (23

ans, secrétaire).

ans, secrétaire). Dionisia Manzanero Salas (20 ans, modiste).

Victoria Muñoz García (18

ans, activiste).

Luisa Rodríguez de la Fuente (18 ans, modiste). La projection sera suivie d'un débat.

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75019 Lieu Centre Paris'Anim Place des Fêtes Adresse 2/4 rue des Lilas Ville Paris

